【開箱】歌手地位遜足球員？BTS成員明年勢入伍斷財路

孫興慜贏亞運免兵役

韓國規定所有男性年滿18歲即編入國民役，並開始輪流接受體檢，年滿20歲便收到入伍通知書，可申請延期，但最遲28歲必須服役。目前韓國陸、海、空軍服役年期分別為18、20及21個月。近年韓國兵務廳改革兵役制度，包括縮短服役時間及軍隊人數等，當中最具爭議的是免兵役。

部分人士指出，運動員、音樂演奏家若從國際賽獲得名次及肯定，便有機會免除兵役以示獎勵，例如現效力英超球會熱刺的孫興慜，去年在亞運會帶領國家隊奪得冠軍，獲免服兵役權利。BTS先後在美國多個音樂頒獎禮上獲獎，多次登上美國Billboard榜冠軍，足證他們在國際流行樂壇的地位，並為韓國增光，理應獲免兵役，可是早前兵務廳已否決此建議，指流行音樂沒有公認的國際賽標準，難以成為免兵役的指標。

經濟效益達56萬億韓圜

韓國歌手協會與文化體育觀光委員會昨日表示，將於本月18日舉行聽證會，希望改善流行歌手免兵役的問題。協會指出，BTS未來10年能為韓國帶來的經濟效益達56萬億韓圜（約3665億港元），遠超2018年平昌冬奧所帶來的41萬億韓圜經濟效益，如果流行歌手排除在免兵役制度外，將會成為韓流發展的絆腳石。

韓國男星免兵役問題一直甚為敏感，《燒失樂園》劉亞仁、《來自星星的你》朴海鎮及《我的野蠻女友》車太鉉等，因病獲准免兵役而捱轟，但業界提出無病無痛的BTS免兵役，正好反映業界看準BTS的吸金能力。BTS早前曾表示，7名成員從沒想過不當兵，反而希望盡快入伍。隊中現年27歲的Jin，最遲明年便要當兵，BTS日前透露，明年2月會推出全新專輯，這張專輯恐是Jin入伍前BTS最後一張完整陣容製作的大碟。另外，明年勢將入伍的韓星還包括EXO成員伯賢、Chen、燦烈，Winner的金秦禹及李昇勳等。

新制防練習生遭壓榨

所謂免兵役，其實並非全免，以孫興慜為例，雖然不用駐守軍營，但他也得進行4星期新兵訓練，之後會以義工服務代替兵役，或以教練身分為國家服務。

據韓媒報道，政府會對有貢獻的韓星提供「優惠」，譬如護照有效期可從現時1年延長至最多3年。另外，政府還推出新制度，韓團練習生與經理人公司的合約，不得超過3年，而且每星期不得工作超過52小時，經理人公司要承擔練習生所有訓練費用，以防青少年遭經理人公司壓榨。