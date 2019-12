Roxette主音 抗癌17年不治逝世

【明報專訊】瑞典2人樂團Roxette主音Marie Fredriksson本月9日早上逝世,終年61歲。Roxette於1980、90年代深受歡迎,創作過不少熱門歌曲,包括大熱電影《風月俏佳人》選為配樂的《It Must Have Been Love》,可惜Marie於2002年確診患有腦瘤,當時醫生診斷她只有20%生存機會,雖然接受電療後出現後遺症,但病况一度好轉,並於2011年跟Roxette的結他手Per Gessle再度舉行巡迴演唱會,又曾在瑞典兩名公主的婚禮上演出;3年前病情惡化,醫生當時建議她停止巡演。