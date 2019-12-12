Roxette主音 抗癌17年不治逝世

Marie Fredriksson與同為音樂人的丈夫Mikael Bolyos，育有現年分別26及23歲的一女一子。Per Gessle透過社交網撰文悼念合作逾30年的老拍檔，「時光飛逝，日夜擠在我細小公寓分享夢想似不久前的事；最終我們分享了多大的夢想，很榮幸認識你，天賦才華又慷慨」。

Roxette成軍於1986年，唱片總銷量超過7500萬張。香港樂壇當年愛改編他們的歌曲，尤其譚詠麟和關淑怡，前者的《你知我知》和《冷傲的化妝》分別來自Roxette的《The Look》及《Dangerous》；至於關淑怡的《這是我心裏對白》，正是改編自大熱的《Listen to Your Heart》，關淑怡亦有透過社交網撰文悼念Marie Fredriksson。