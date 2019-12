1981年首度來港開騷 Air Supply：香港人仍然美麗

中段時Russell Hitchcock離場休息,交由拍檔Graham Russell演獨腳戲,他笑言:「不要為有人離開舞台感到奇怪,Russell要休息4分鐘,因他剛才唱了最難的部分,而我只唱了簡單和低音部分。」隨後他即席吟詩答謝歌迷,再唱出近年新作《Son of the Father》。

之後Russell Hitchcock換衫再度上台,與拍檔Graham Russell跟觀眾近距離接觸,尾聲唱出名曲《Making Love Out of Nothing at All》、《Without You》及《All Out of Love》等經典,歌迷紛紛湧到台前與他們合唱,掀起全晚高潮。

記者:林祖傑

攝影:孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com