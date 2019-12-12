新丁Anson Stanley向靈體挑機 莫竣名林婷突破恐懼

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

有新人加入玩恐怖任務遊戲，同時又網上直播，完全將節目驚嚇升級。MCM和林婷讚Anson和Stanley比想像中大膽，原來兩人事前做足準備。相信鬼魂存在的Anson說：「我信有鬼，但從未見過，所以很好奇，希望旅程可以感受到靈體出現；今次聽覺和觸覺都親身感受到有靈體存在，好驚訝！」他最難忘獨自一人在房間放糖果，惹小朋友靈體出現，結果做網上直播有網民見到真有靈體，他亦整晚清楚聽到敲窗聲，令他更信鬼魂存在。

房內有10幾隻鬼

自誇剛陽氣重的Stanley，刻意重溫前兩輯作預備，但拍攝時亦感覺好邪，難忘首日開工，在台中一荒廢寺廟，用儀器探測到靈體，和聽到不明聲音，嚇到他與工作人員即刻拔足離開。

他分享在汽車旅館經歷：「師父說我房有10多隻鬼，當晚一人睡只點蠟燭，整晚好驚睡得不好，感覺很強烈。最奇怪是收音師在現場錄音時幾次中途喊停，但又不肯說原因，覺得很古怪。」Stanley心想最壞打算萬一拍攝到自己被靈體「上身」，倒也是一種效果，認真夠大膽！

林婷嚇到想喊

為突破個人恐懼極限，林婷今輯獨自一人到日本已荒廢多年旅館直播探險、在酒店房透過紙牌與靈體溝通，甚至一人被關在荒廢酒店黑房玩捉迷藏……以上驚嚇程度未算爆燈。

她提起嚇到想喊經過：「有一次在日本旅館玩完『手牽手』遊戲，突然有一把男人聲在我耳邊講了一句話，感覺是在問『你們做什麼？』因為從未遇過，那一刻自己來不及反應，就大叫一聲，我捉着身旁Anson的手，問他有沒有聽到，當時個腦空白一片不知怎做，所以想喊！」

奇怪事也有發生在MCM的房，但他反應平淡：「有一晚在自己房做網上直播，有觀眾見到我掛着一邊的恤衫突然會郁，因為當時沒留意。希望下次大家留言話我知，想知是不是真有（鬼），很想接觸到。」

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