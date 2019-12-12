囝囝偷看新劇變問題兒童 楊千嬅被問到口啞啞

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

陳庭欣與于淼在活動中再扮「小三」，重演強搶浩然情節，千嬅送「賤熊」公仔象徵劍雄的普通話諧音泄憤。監製陳寶華頒發「浩然牌坊」，力保浩然形象：「個劇打爛浩然的貞節牌坊，他是好男人，我有找浩然老婆傾過偈。」千嬅剛完成演唱會，她自爆重溫劇中夫妻關係好感觸：「我角色內心很強大，換着我未必有這個勇氣。今次過足戲癮，角色跟自己反差很大，是很好的機會進修。」

她指兒子Torres年紀尚小，未懂分辨戲劇和現實關係，故禁止他收看該劇，但兒子躲在聖誕樹偷看後，引起滿腦疑惑：「Torres有點忟憎，問我點解有兩個老公、有柏豪哥哥、仲有兩個仔，真是大件事。其實Torres探班有見過劇中兒子佳佳，我要再解釋拍戲是什麼一回事，然後跟他講goodnight散場，小朋友角度好單純。 」

好友報告浩然行蹤

千嬅笑指身邊親友追劇投入：「朋友會主動報告我老公（丁子高）行蹤，有次說在太古城見到他，但老公當時在澳門，原來是見到黃浩然一家，朋友又話要打死劍雄，安慰我不要不開心。」劇集反應好，但千嬅對爭視后獎只抱平常心：「我覺得表現ok，發揮到TVB請我的功能，但對個人獎項沒想太多，有《鐵探》、《金宵大廈》、《解決師》，只希望套劇攞『最佳劇集』。」

陳煒恨奪「飛躍進步」獎

陳煒今年有3部劇《好日子》、《福爾摩師奶》和《多》劇，她坦言想攞獎，希望攞「飛躍進步女藝員」獎：「我眼中無對手，非我莫屬，但要睇觀眾鍾意哪類型角色。」煒哥開心該劇受歡迎，很多朋友留言讚賞，也獲街坊支持，街市檔販送菜和大閘蟹，收穫很多。

陳庭欣男友楊振源的公司，在社交網預告明年不再於無綫落廣告，她認為是男友公司內部決定，但她身為無綫合約藝員，坦言身分有點尷尬，當然不希望廣告商抽起廣告；站在女友身分會尊重他的決定，不會做說客，她不懂做生意，落廣告是市場策略。

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