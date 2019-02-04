【開箱】BTS熱爆社交網Twitter 《復仇者4》《權力遊戲》最多人談論

「蜘蛛俠」湯賀蘭登熱門演員榜首

Twitter這次發布的熱門排行榜涵蓋範圍頗廣，除了音樂人外，還有電影、電視劇、演員、運動員等；電影方面，今年創下全球最高票房紀錄的《復仇者聯盟4：終局之戰》，位列冠軍；第2至10位依次為《反斗奇兵4》、《Joker小丑》、《蜘蛛俠：決戰千里》、《獅子王》、日本動畫片《天氣之子》、《Marvel隊長》、《小丑回魂2》、《星球大戰：天行者崛起》，以及《魔雪奇緣》。

電視劇方面，今年播出第8季最終回的《權力遊戲》大熱稱冠，緊隨其後的是影視串流平台Netflix今年最多人收看的劇集《怪奇物語》，第3至10位順序為《阿森一族》、西班牙語劇《紙房子》、《醫人當自強》、真人騷《Love Island》、《Catfish: The TV Show》、動畫《蓋酷家庭》、《行屍》，以及《毒梟》。

Marvel與Sony兩大電影公司攜手炮製《蜘蛛俠：決戰千里》，全球票房收逾11.3億美元（約88.1億港元），刷新Sony最高紀錄之後，今年9月卻爆出雙方因利益分配問題，導致談判破裂，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）被迫脫離Marvel電影宇宙（簡稱MCU）。湯賀蘭一直透過社交平台緊貼事件發展，最終和氣收場，由於事件受到關注，他在過程中又扮演了重要角色，因此在Twitter最熱門演員排行榜中佔首位。「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和《蜘蛛俠》女星Zendaya，位列亞季。第4至10位依次為「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、在睡夢中因癲癇症發作猝逝的《中坑同學會》金馬倫保斯（Cameron Boyce）、《殺神John Wick》奇洛李維斯（Keanu Reeves）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、《銀魂》橋本環奈、《豔舞大盜》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），以及「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）。

香港示威上榜排第7

其實Twitter公布的熱門排行榜，還包括運動員與球會；球會方面，巴塞隆拿、皇家馬德里及曼聯位列冠亞軍，唯一打入十大的非足球球會，只有洛杉磯湖人，而且敬陪末席。運動員方面，女子組冠軍是美國國家女足隊長韋冰露（Megan Rapinoe），網球健將「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）及日裔選手大坂直美緊隨其後。美斯、基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）及勒邦占士，則分別是男運動員熱門排行榜的狀元榜眼探花。

政治人物方面，經常透過Twitter發表意見的美國總統特朗普，大熱稱冠；值得一提的是，最熱門主題標籤（#）新聞，「香港示威」上榜，位列第7，排在巴黎聖母院大火、令和年號、委內瑞拉示威、英國脫歐、日本颱風19號、亞馬遜森林大火之後。