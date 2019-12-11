金球獎戲劇視后死亡之組 珍妮花麗絲內鬥

在衆多組別中，又以戲劇類最佳女主角戰况最激烈，分別有《晨間直播室》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）、《王冠》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《嗜血嬌娃》祖迪高瑪（Jodie Comer），以及《小謊言》妮歌潔曼（Nicole Kidman），當中有3名奧斯卡影后一個金球視后一名艾美視后，實力旗鼓相當，堪稱死亡之組。

至於電影最佳主題曲方面，兩大樂壇天后Taylor Swift和Beyonce各有歌曲入圍，未知兩人下月5日會否出席頒獎禮同場較量。另外，《別告訴她》、《萬千痛愛在一身》及《上流寄生族》都獲多項提名，卻無緣角逐最佳電影，只能入圍最佳外語片，令不少粉絲不解，據金球獎規定，原來角逐最佳電影的作品必須佔一半英語對白才合乎規定。