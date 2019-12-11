澤尻英龍華涉毒恐賠1.45億

澤尻英龍華藏毒證據確鑿，日本警方在其寓所內，先後搜出俗稱「搖頭丸」的MDMA，以及「毒郵票」LSD，經過20日拘留調查，東京地方檢察廳日前正式起訴她違反毒品取締法，獲准以500萬日圓（約36萬港元）保釋候審。當她離開警署，未有公開道歉，而是入院戒毒。據日媒報道，有關療程需時3個月至1年不等，相信短期內難言復出。‘

廣告商紛紛割席

受到澤尻藏毒案件影響，原定明年1月5日首播的大河劇《麒麟來了》，由她扮演濃姬角色，被迫臨時易角，改由《金田一少年事件簿》川口春奈執二攤，重新拍攝澤尻已經演出的10集劇情。不過，由於部分場景早已拆毀，需要重新搭建，加上後期製作，以大河劇每集製作費約6000萬至7000萬日圓（約435萬至507萬港元）計算，加上重新宣傳等開支，估計電視台將會向澤尻索償至少10億日圓（約7250萬港元）。

另外，有傳澤尻的廣告代言費為5000萬日圓（約362萬港元），當她被捕消息公布後，各大廣告商紛紛割席，把她代言的宣傳片抽起不播，有關損失隨時涉及5億日圓（約3625萬港元）。

至於澤尻主演電影《人間失格：太宰治和他的女人》及日劇《白色巨塔》雖已播映完畢，然而DVD尚未推出，她被捕後立即叫停，發行商損失嚴重，加上其他電視台亦已把她主演舊劇，從收費網站下架，賠償金額恐達數億日圓。有傳澤尻坦承無力支付巨額違約金，隨時宣布破產。

閨密片瀨那奈驗毒證清白

早前有報道指，澤尻經常偕閨密兼日劇《白衣戰士》女星片瀨那奈流連夜店，涉毒醜聞曝光後，片瀨隨即劃清界線，自稱對好友吸毒一事毫不知情。日本雜誌《週刊女性》本月初訪問片瀨，記者問她有否接受毒品測試？最初她支吾以對，神色慌張拒絕回應，其後才表示所屬事務所已經安排驗毒，無論尿液及毛髮測試均呈陰性反應，力證自己清白。