首開腔談胡鴻鈞緋聞 蔡思貝拒認愛稱好友

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

蔡思貝於續集再演「癲姐」，但換上律師袍，哨牙造型不見。她否認要求變靚：「今次身分由師爺變大律師，但仍會哨牙，只是今日（昨日）沒有戴，造型會靚少少，考慮觀眾想要新鮮感 ，但我個人想繼續醜。」今次她要背7頁紙專業律師對白，晚上看重播劇《律政新人王》作參考。

讚胡鴻鈞唱歌好聽

提到胡鴻鈞被傳媒追問跟她的感情事時，口快快認愛，蔡思貝說：「我無聽到，我們是好朋友，他只車我返公司，大家有共同朋友，經常一齊玩，合作過劇集《衝線》、《降魔的》遊戲節目。」

問胡鴻鈞在她心中印象？蔡思貝甜笑說：「他唱歌好好聽！」她不肯確認男友身分，會否怕對方傷心？她依然說：「好朋友囉！」

她否認公司施壓不准拍拖，聲稱忙拍劇，無暇發展感情，若有新狀况，會在社交平台分享。那另一名緋聞男友余德丞跟胡鴻鈞的好朋友關係有無分等級？她說：「余德丞多一個身分是好拍檔，期待再拍旅遊節目。」

振朗為騷肌浩信擦背

浩信與振朗受訪時，笑言今集延續盲俠和GoGo角色，情感關係會更濃烈，振朗稱穿上GoGo戲服自然上身。

浩信說：「我們經常有身體接觸，初初好抗拒，後來習慣，之前拍《反黑路人甲》已有突破，初嘗男男惜嘴，今次希望再有新火花，給觀眾驚喜。」

他透露跟振朗有共浴場口：「振朗幫我擦背，未試過被男人幫我冲涼，我本身說不再騷肌，現在又要喼弗！」振朗笑言未試過幫男人冲涼：「幫浩信擦背，這個畫面夠喇！最緊要背脊擦得乾淨，將來拍第3集不知還可以玩什麼？到時兩個男人赤膊上陣，我一定比下去。」

對於上集女主角李佳芯無份拍，振朗說：「呀……試下新元素，編審都換了。」

張曦雯視比較如動力

張曦雯扮演好勝而迷人的律師，為贏得師傅秦沛歡心，用盡方法在事業和愛情裏征服浩信，她期待跟秦沛合作。

被指替代李佳芯演續集女主角，她直言無論是否接拍續集都感到壓力，想做到最好。她承認角色跟上集李佳芯有點相似，做這行難免比較，當是一種動力，希望可以做得像李佳芯那麼好。

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