劉偉強登4800米高山拍戲：逾百臨時演員要有健康證明

電影在4800米高山拍攝，劉偉強用了106名臨時演員，最細的只得8個月大，全部要有健康證明，不可以有心臟病和高血壓。排戲外，還要他們跑步增強體質，幸沒出意外。他又指在高山拍攝時，大部分工作人員都出現高山反應，他立即要求他們下山到醫院吊鹽水和吸氧氣。

張涵予：唔似機長等於失敗

戲中飾演機長的張涵予表示觀眾會將他跟真實機長對比，若相差太遠就等於失敗，要動腦筋令觀眾增強代入感。為營造高空負40度的環境，導演準備8個風炮和10幾個氣管吹着他，拍完沒胃口食飯，笑言有被虐待感覺。現時坐飛機可有不同感覺？他笑說拍戲前去做模擬飛機練習，現在坐飛機會想到什麼時候機長會做些什麼，有人笑他上多兩堂便可當機長。可考慮學駕駛小型飛機？他說不會，雖然手感不錯，但太害怕，自己數學又不好，覺得太複雜。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜