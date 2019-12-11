《少年的你》周冬雨封影后 劉嘉玲自爆收偉仔好大卡鑽飾

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

出席澳門國際影展嘉賓盛裝行紅地氈，劉嘉玲打扮雍容華貴，楊千嬅與潤娥同以斜膊裝亮相，同樣養眼，潤娥更騷長腿。劉嘉玲日前慶祝生日，她表示當日與老公梁朝偉（偉仔）二人世界平靜度過。問偉仔送什麼驚喜禮物？她聞言哈哈大笑說：「好大卡。（頸鏈定戒指？）不講了。（係咪老公送過最大卡？）其中啦！」她表示日前剛陪偉仔到日本為新戲試裝，聖誕應該與偉仔去滑雪。不過她稱偉仔滑雪有很多裝備又上山，不會等她，自己亦跟不上，所以分開玩。談到法國影后茱麗葉庇洛仙，她讚對方一樣咁靚，知道她鍾意中國文化，想與多些中國導演及演員合作。劉嘉玲坦言自己的願望是跟對方合作。

城城伙拍千嬅：擦出好大火花

郭富城（城城）開心《麥路人》成為閉幕電影，該片之前參加過多個影展，獲得好口碑。他表示與鮑姐（鮑起靜）是繼多年前《浮城》後再演母子，讓他學到好多。他又讚首次合作的楊千嬅是好演員，擦出好大火花。鮑姐則說當初知道演城城的媽媽時，開心得嘩一聲似中頭獎，立即答應。她又謙稱戲中是「小學生」，該片有好多值得欣賞的地方。城城聞言自稱是「幼稚園學生」。鮑姐更正城城是大學生及教授級才對，一直知城城好鍾意演戲。城城又讚合演的萬梓良是好敬業的演員，值得後輩敬重，希望有機會再合作。

王敏奕陪曾國祥行紅地氈

曾國祥帶領執導的電影《少年的你》演員周冬雨、易烊千璽出席，還有老婆王敏奕相伴。曾國祥說帶老婆來支持，他對獎項平常心。王敏奕以曾太身分亮相，她說第一次有點不慣，不知這麼多人及要行紅地氈。

27歲周冬雨演17歲：好難

周冬雨憑《少年的你》贏得「最佳女主角」，她開心高舉獎座。她表示頗刺激，在台下好緊張，心噗噗跳，沒想過那麼快得獎。她稱該片講校園欺凌，希望大家多關注及幫助有需要的人。她又自覺幸運，再跟《七月與安生》團隊合作，如親人一樣。她回想初拍攝時，要27歲的她演17歲，而且跟角色性格截然不同，她覺得好難。團隊不停鼓勵及輔導她說：「冬哥，你可以的。」

（澳門國際影展）

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