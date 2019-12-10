【開箱】電影獎項爭奪戰 Netflix《上流寄生族》異軍突起

今年美國最高票房外語片

《上流寄生族》講述窮爸爸基澤一家四口全無正職，偶然機會長子得同學推薦，於是偽造文憑，受聘為富豪子女當補習老師，一家人更陸續「進駐」豪宅，跟上流人「分享」榮華富貴，但階級分歧和貧富差距最終釀成悲劇。在今年5月舉行的康城影展，此片奪得最高榮譽金棕櫚獎，回到老家韓國，先橫掃青龍獎最佳電影等多個獎項，今年10月更進軍美國，奉俊昊率領宋康昊和扮演女兒的朴素丹到當地宣傳，並於上月舉行的荷李活電影頒獎禮榮獲年度電影人殊榮。《上》片在美國上映兩個月，累收近2000萬美元，成為當地今年最高收的外語片，證明欣賞它的不止是影評人，還有觀衆支持。

雖然去年金棕櫚獎得主《小偷家族》入圍奧斯卡角逐最佳外語片，但遇上強敵《羅馬》氣勢如虹，最終鎩羽而回；接連得獎的《上流寄生族》，無疑是今年荷李活頒獎禮季節的異軍，令人想起約20年前的《臥虎藏龍》，在奧斯卡橫掃最佳外語片、攝影、美術指導及配樂4獎，是歷來最好成績的華語片；奉俊昊亦跟《臥》片導演李安有點相似，《上》片之前，他已闖過荷李活，跟「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和狄達絲雲頓（Tilda Swinton）等在《末世列車》中合作，看《上》片走勢，為韓國在奧斯卡寫下歷史新一頁，機會甚大。

《愛爾蘭人》《婚姻故事》Netflix出品

奉俊昊前作《玉子》由影視串流平台Netflix所投資，並集合英美韓三地演員演出；今年荷李活頒獎禮季節的另一異軍，正是Netflix，去年《羅馬》可能孤軍作戰，今年則至少有《愛爾蘭人》和《婚姻故事》兩片雄霸各大影評組織獎項，大有機會殺進奧斯卡。

滿有江湖地位的國家影評學會和紐約影評人協會都把最佳電影頒給《愛爾蘭人》，此片由《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，並集合其早年愛將羅拔狄尼路（Robert de Niro）及祖柏西（Joe Pesci），以及阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演，講述羅拔狄尼路飾演退役老兵法蘭，二戰結束後改以行騙和殺人謀生。此片今年9月在紐約電影節率先登場，上月27日在Netflix上架前，先於11月初在美國少數戲院公映，票房不重要，拿取奧斯卡入場劵才是正道。事實上，集合兩大影帝同場，加上替角色「減齡」而動用大量電腦特技，據悉《愛爾蘭人》製作費超過1.5億美元，加上片長達3.5小時，要安排在戲院上映而又締造票房佳績，並非易事，曾稱Marvel出品不是電影而引發熱議的馬田史高西斯，也不得不投靠財力雄厚的Netflix之下。