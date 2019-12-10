黃貫中開騷獲妻女捧場 何超儀「BB海膽頭」搶鏡

娛樂組

Paul於中場現身，不少粉絲興奮拿手機衝到台前拍照，全場粉絲更熱情跳舞又和唱。Paul唱出《Can't bring me down》，帶起粉絲的Rock心。他唱完後說：「Show me your power please！」全場粉絲尖叫。他之後唱出多首歌，展現對音樂的堅持和要求。

搞笑自嘲是小丑

Josie & The Uni Boys與樂隊秋紅唱《城內入夜》，何超儀造型突出，頭上掛着一個被蒙眼的BB人頭面具，頭髮後面插滿箭支，如將「海膽」放在頭上。有粉絲大叫「超儀」，超儀笑言是來搞笑：「如果唔係，點嚟做小丑。」據知何超儀早前染上金黃葡萄球菌，需動手術，又要每天到醫院洗傷口，身體變得虛弱，但當晚演出未受影響，表現專業。

唱《海闊天空》掀全場高潮

何超儀與Paul合唱Beyond名曲《光輝歲月》，全場站起來搖動身體，勾起粉絲很多回憶。最後Paul率領六大樂隊輪流Jam世界級Rock Band的經典歌曲，最後唱出《海闊天空》，掀起全場高潮。

完騷後，何超儀談到頭上的「BB海膽頭」搶鏡，她笑言：「我生得細粒，要想法子搶鏡。（身體是否已康復？看起來瘦了？）身體ok，瘦了是好事！」

宣布忍痛取消紅館騷

Paul與另一名Beyond成員葉世榮，原定明年1月17日至19日假紅館舉行3場《2020年黃貫中‧葉世榮 37 Beyond作品巡迴演唱會》，但因飛起與阿Paul鬧不和的黃家強，被香港歌迷斥兩子消費Beyond。

上月初Paul的經理人公司發聲明，指各方就演唱會相關事宜的溝通未達成一致，Paul與經理人公司決定退出。主辦單位G Music直到昨日才在facebook宣布取消演唱會，聲稱連月社會環境不穩定，考慮安全，忍痛取消演唱會。

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