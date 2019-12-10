《兄弟幫》下月3日播最後一集 林盛斌梁競徽：完成歷史任務

【明報專訊】林盛斌（Bob）、梁競徽、陳國峰、王梓軒、范振鋒昨日錄影主持的節目《兄弟幫》，席間推出蛋糕進行歡送儀式，宣布節目製作至2505集為止，明年1月3日最後播出，作為合作10周年紀念的總結。Bob和競徽表示心情忐忑，主持節目長達10年得着很多，像完成歷史任務。Bob說：「節目完結當然可惜、不捨，好開心憑這節目令很多人認識我，帶來好多工作機會，外地觀眾也有收看，兄弟們都發展好好，之前一起去登台。」競徽稱經常遇到街坊追問節目內容，令他感過癮：「希望這班主持，過一陣子轉形式再合作，我們有很多構思。」