【開箱】賣肉以外的《豔舞大盜》：母性是種精神病

脫衣舞孃勾搭金融大鱷

《豔舞大盜》講述年輕靚女Destiny為照顧祖母和生計，決定在夜總會「舞吧」展開脫衣舞孃生涯，卻仍然過着手停口停的生活。直至遇上「舞吧」天后Ramona，她舞技超群，操控男人有一手，對住華爾街金融精英也絕不手軟。兩人決定拍住上揾食，並有過一段風光日子。2008年金融海嘯爆發，「舞吧」生意一落千丈，新入行的脫衣舞孃如同廉價妓女，Destiny跟Ramona重操故業也無人問津。Ramona於是想出揾錢奇招，再招攬兩名昔日舞孃拍檔，勾搭華爾街大鱷圖東山再起。

電影受一篇訪問啓發而成

此片導演及編劇羅蓮施嘉法利亞（Lorene Scafaria）曾拍過《末日倒數緣結時》等電影，《豔舞大盜》受《紐約》雜誌的一篇訪問所啓發而成。該文有關金融海嘯後一群脫衣舞孃聯合設局，下藥令華爾街大鱷迷迷糊糊期間，再偷取他們的信用卡騙財。雜誌記者也是片中的一個角色，並由《叛諜追擊》茱莉亞史泰斯（Julia Stiles）飾演。其中有一幕，吳恬敏飾演的Destiny反問記者茱莉亞史泰斯在哪學校畢業，以及父母的工作，後者答在布朗大學（常春藤名校）畢業，雙親一個是記者，另一是心理醫生；同為專業人士，Destiny帶點冷嘲的說，所以她的選擇不一樣，由此也帶出階級分野。

相濡以沫的單親媽媽

Destiny是亞裔，Ramona是拉美裔，出身基層，同為單親媽媽；電影開初，Destiny在「舞吧」受欺凌，出賣色相一晚的皮肉錢被層層剝削，所餘無幾。大冷天，Ramona張開毛大衣如展翅，把她收歸旗下，兩人既是師徒，也情如母女、姊妹；及後團隊壯大，她們儼如家人，但這個家，沒有男人，而片中男性都是剝削者。兩女相濡以沫互相了解，知道在美國社會該如何生存，片中Ramona不止一次說：「母性是種精神病。」電影尾聲，她們的騙財伎倆走上末路，一一被捕，Destiny答應了認罪條件，離開警署時向Ramona坦白，背叛了對方，Ramona氣憤問原因，她說捨不得女兒。同樣為愛女仆心仆命的Ramona，重複了她的金句：「母性是種精神病」，給了Destiny一個擁抱後轉身離開。