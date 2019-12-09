《神奇女俠1984》預告首曝光 賴恩雷諾士獲巴西動漫迷起立鼓掌

DC超級英雄片《神奇女俠》導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）及女主角姬兒加杜（Gal Gadot）原班人馬再拍續集《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984），將於明年6月上映，趁巴西動漫展公開首條預告片前，姬兒加杜率先透過社交媒體上載16秒精華片段，讓粉絲先睹為快。

奸角未現身

從先導預告片段可見，「神奇女俠」一出場即用上兩大神器：真言套索及神力手鐲對付敵人，不過，今集扮演奸角「豹女」（Cheetah）的《發夢王大歷險》姬絲汀域（Kristen Wiig）則未有登場，反而上集已經犧牲的《星空奇遇記》男星基斯派恩（Chris Pine）再度回歸，令人好奇他是如何死過翻生？

Marvel超級英雄片亦不甘後人，奇雲費格帶來Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段的重頭戲、將於明年11月開畫的《永恆族》預告片登場，雖然只是未經刪剪的粗糙版本，但動漫迷能夠率先欣賞到安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）飾演神族女武士Thena的戰鬥場面，已經心滿意足了。

活動開始前，有網民預測奇雲費格將會在現場宣布Marvel開拍《死侍》第3集的喜訊，結果失望而回；反而「死侍」賴恩雷諾士主演、《翻生侏羅館》桑勒菲（Shawn Levy）執導的新片《爆機自由仁》（Free Guy），則有到場宣傳，粉絲見到賴恩出場即興奮尖叫，不少人更起立鼓掌歡迎，他亦相當「識做」，主動落台跟粉絲打招呼，結果群情洶湧，更有人推倒圍欄，幾乎撞到賴恩，嚇得他立即返回台上。

《爆機自由仁》講述賴恩飾演網上遊戲裏的一名無聊閒角，某日突然發現自己擁有拯救遊戲世界的超能力，從此改變命運。賴恩形容此片是「現代版的《回到未來》，亦是個人從影以來最喜歡的作品」，預計明年暑假上映。

《星戰》劇組到場宣傳

至於今年迪士尼的壓軸大片《星球大戰：天行者崛起》，宣傳攻勢絕對不下於上述任何一齣電影，由導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）率領男女主角包括黛絲烈尼（Daisy Ridley）、約翰保也加（John Boyega）及奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）一起亮相，氣勢上先勝一仗。黛絲在台上表示，能夠參與演出《星球大戰》，「改變了我們的生活，一起工作非常愉快」；約翰深表贊同：「每日開工都笑口常開。」被問到今集作為系列最終章，將會為粉絲帶來什麼驚喜？導演隨即爆料：「一名偉大的奸角將會再現幕前！」星戰迷可會心裏有數？