郭富城斥利誘老婆追仔荒謬 擁兩個女好幸福暫未有生育計劃

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

郭富城斥報道妖言惑眾又荒謬，因生育小朋友不能用金錢衡量，亦不是買賣，婚姻是一世承諾，如果用錢買到感奇怪。他續說：「照顧兩個小朋友花好多時間，我好忙，太太又有時裝工作，我意願暫時不再生，有兩個女已經好sweet，女有女好，不是那舊思想。」對於被偷影買花冧太太，他笑認經常做，只是大家不常見到。

愛駒似自己有鬥心

提到名下愛駒「舞士精神」日前奪冠，城城興奮拖太太方媛拉頭馬；他笑讚愛駒叻仔，勝出是不負支持牠的馬迷眾望，卻提醒馬迷別孤注一擲，賭博不要落重注。他解釋身為馬主，贏馬獲彩金，故很少下注。城城覺得愛駒與自己相似：「兩次出賽所抽檔位都不是太好，勝出是好大考驗，能突破困難好似我。好似拍戲、開演唱會都會面對困難，衝破到才有好成績。我喜歡養馬就是欣賞馬有個性和鬥心。」雖然馬匹出賽成績出色，他認為一步步來升班，最緊要馬匹健康沒受傷。

陸詩韻嘆聖誕零工作

陸詩韻入場為好友馬匹「添滿意」出戰第8場盃賽打氣，與黃婉曼的團體馬「跳出香港」同場較量，可惜最終雙雙落敗。她希望有日成為馬主，正努力儲錢；賭運方面則一般，以往下注支持馬匹都僅奪亞軍，笑言與自己一樣「亞軍」命。

不過，近年她有抽獎運，試過抽中3獎得到手表。問她姻緣運如何，陸詩韻即慨嘆：「姻緣年年都會求，還有工作、家宅、事業、家庭，不過都是那句急不來。」受近期經濟市道影響，幕前工作大幅減少外，相比以往聖誕檔，曾經試過一星期做5日活動，今個聖誕是零工作，的確很大分別。她自我安慰望明天會更好，並計劃聖誕和朋友到韓國旅行。

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