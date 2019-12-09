胡定欣曬半裸照 黃智雯羨慕到喊

因拍劇未能往馬爾代夫的黃智雯，前晚跟姚子羚演出《善心滿東華2019》；黃智雯笑言羨慕到躲在家喊，「每日她們傳勁多相到群組，真的好靚，有些相沒放上網，留給幾姊妹睇，個個身材咁正，當然要留倩影，有些性感到刮目相看，無底線。」

姚子羚首次裸曬

姚子羚於旅程中曬黑不少，被陳山聰越洋取笑膚色似外傭姐姐，要她回港幫手洗碗洗衫。她自爆還試了人生第一次裸曬：「因為個pat pat好白，不想有泳衣印好核突，就趴低曬後面，但最終不成功，間房對住個海，出面很多人潛水，好尷尬，不夠一分鐘就起身，返房有外國人經過，好彩他見不到。」對於不敵胡蓓蔚的豹紋比堅尼，姚子羚認輸：「豹嫂真係正！畀佢贏。」

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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