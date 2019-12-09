汪明荃演粵劇為東華籌最高善款

錢嘉樂：小春講嘢唔好信

錢嘉樂好友陳小春在台灣開演唱會遭人在場館外抗議及噴漆，有傳小春要穿防彈背心上台。嘉樂表示不知情：「我們有個群組知道大家在哪，我們還叫『山雞』Good Show！」他指小春報喜不報憂，反問：「是不是那麼嚴重呀？小春講嘢唔好信喎！不是他講就信囉！做朋友當然都擔心，套戲還要開續集，希望他平平安安，5個人可以一齊再做嘢，完騷會問他安不安全。」可會勸小春以後低調一點？他說：「他咁大個人有自己選擇，很難的，做朋友就最好，這方面有很大自由度，香港就是咁好，係咪？」他要為明年1月演出舞台劇《今晚打老虎》綵排，聖誕留港消費，支持香港。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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