被新片拍檔爆尿頻 湯唯當場落淚

湯唯與雷佳音在直播訪問中，被主持問到拍戲時最受不了對方什麼事？雷佳音即說是拍一場哭戲時，湯唯頻頻去廁所，令他的情緒無法連貫難以入戲，拍了10次。被間接爆有尿頻問題的湯唯先是尷尬大笑，接着起身走到後面，之後回座位後笑說：「先跟你說對不起，記仇了怎麼辦呢。」但她突然落淚，雷佳音未察覺講錯話，還問：「我說錯了嗎？不至於吧！」湯唯則含淚說：「最受不了你什麼高興、不高興都不說，今天才說，真的。」為穩定情緒，湯唯先離開抹淚。網民批評雷佳音沒有風度，不尊重女性。

湯唯事後表示，當時第一次知道雷佳音有此意見，她特別自責而哭。她指雷佳音沒有問題，對方知她是用心的演員，不是偷懶。有指她提及拍該片前有些不舒服，因服用過多抗生素，造成身體部分機能失調。

娛樂組