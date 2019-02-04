200萬人睇直播 複製2000年包頭造型 50歲王菲凍齡着重滋潤

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王菲與謝霆鋒於2014年復合後，不時被捕獲拍拖的甜蜜照。工作方面，王菲去年曾參與內地節目《幻樂之城》，之後回復低調作風。

粉絲終於等到偶像現身，王菲前日亮相上海舉行的代言活動。王菲每次出現的造型都成為焦點，今次她同樣未有令大家失望。一身全白造型出場，以香檳白金頭巾包頭，配以金色巨型耳環，腳踏斑馬紋高跟皮靴，妝容清新自然，非常有型格，吸引超過200萬人收看直播。

直率代言人 網民大讚

王菲笑容滿臉，與主持人對答交流。主持近距離望着王菲，大讚她的皮膚保養得好好，問有何凍齡心得？王菲表示，講太多沒有用，最重要選對適合的用品，她一直在這條路上做得比較努力，着重補濕及滋潤。當問她與品牌合作前有用產品嗎？王菲坦白說：「沒有，是接洽之後才用，我不能騙人，之前只用過他們的睫毛膏。接洽時我提出先試用一段時間，我覺得非常好可以合作。」網民讚王菲很直率。

紛絲期待新專輯及開騷

另一方面，王菲這個包頭Look，網民翻出她於2000年曾同樣以包頭造型出席香港電影金像獎頒獎禮，將她當年的彩色包頭Look作對比，讚她相隔近20年像沒變過，完全不似50歲，保養得好好。

紛絲十分期待王菲推出新專輯及開演唱會，早前曾有消息指她有計劃出新專輯，粉絲更希望不久將來她能舉行演唱會。