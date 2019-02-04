Taylor Swift再做樂壇女首富 BTS年掙4.5億初登《福布斯》最掙錢歌手榜

自2016年後，Taylor Swift再獲《福布斯》選為樂壇女首富，全因她轉投新唱片公司後，推出新碟《Lover》叫好叫座，加上Reputation世界巡迴演唱會票房大賣，令到她的稅前收入高達1.85億美元（約14.4億港元）。

另外，上月她在美國音樂大獎（AMA）橫掃年度歌手等6項大獎，令到累積得獎數目達到29個，打破已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）最高紀錄，如她所言：「今年是我人生中最艱難，同時亦是最精彩的日子。」

Kanye West「不務正業」

緊隨其後的是饒舌男歌手Kanye West，年掙1.5億美元（約11.7億港元）排第2位，不過，他的主要收入來源並非靠音樂，而是賣鞋致富，每次推出Yeezey系列球鞋都掀起炒賣熱潮，最近又跟另一品牌合作推出crossover便服鞋，令他掙個盤滿砵滿。

其他入選樂壇十大富豪的歌手和樂隊，順序包括Ed Sheeran、The Eagles、艾頓莊（Elton John）、Jay-Z與Beyonce夫婦、Drake、Diddy和Metallica。

首次上榜的防彈少年團（BTS）雖然十大不入，但以亞洲歌手身分躋身第15位，年掙5700萬美元（約4.5億港元）已是一項紀錄。多得Love Yourself世界巡迴演唱會票房理想，加上新碟《Map of the Soul: Persona》全球熱賣數百萬張，亦是韓國史上最暢銷專輯。

還記得23歲成員V，今年7月「一筆過」付51億韓圜（約3400萬港元）購入首爾江南區三成洞一個2600平方呎的豪宅單位，便是BTS財力雄厚的最佳例證。提起BTS，日前揚威MAMA頒獎禮並橫掃9個獎項後，成員隨即轉赴洛杉磯，為出席Jingle Ball群星演唱會做準備。前晚他們連唱3首歌曲，尤其是獻唱《Boy With Luv》的時候，美國女歌手Halsey驚喜合唱，成功掀起高潮。