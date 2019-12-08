吳日言賣飯糰逆市開分店

Yan解釋飯糰店原定11月開張，因眼見近期社會局勢不穩，才押後至昨日，儀式雖然簡單，但最緊要大家開心。她承認生意因局勢大受影響，試過做一日生意也不夠人工開支，惟有自我安慰，希望先苦後甜，與市民齊齊捱過艱難時期。新店位於旺角，若發生暴亂時要提早關門，她說：「我見過有防暴警察在商場門口截查市民，感覺並不好，好多客人不知發生什麼事，都匆匆忙忙走開。亦試過開工兩小時便要拉閘提早收工。因沒有公共交通工具，要由老公負責接送員工到安全地方離開。」Yan表示有推出學生優惠餐以示支持，她不介意被標籤是「黃」，但不代表舖頭立場。

林芊妤（Coffee）嘆飲食生意難做，佩服Yan開舖的勇氣；她也有考慮投資做生意，例如網上售賣瑜伽衫、健康及減肥產品，正與不同品牌傾合作，不過必親身試用安全有效才敢推介，因要向粉絲負責。

林芊妤工作減少多陪兒子

Coffee自稱被人取笑似住在深山不問世事的尼姑，她解釋因工作量減少，便多時間留家照顧兒子。她說：「身為香港人應該共同進退，工作減少都有好處，就是多了時間陪兒子。兒子現時快14個月大，我都想生多一個小朋友陪他，因大人陪小朋友玩好吃力，有兩個年紀相若小朋友就可以互相照顧。」她搞笑形容兒子是她與丈夫之間的「黃河」，睡覺時愛揀中間分隔父母，對再追小朋友抱順其自然心態。

記者：林蘊兒