叱咤「我最喜愛的歌曲」20強 《人話》入圍《願榮光》不上榜

【明報專訊】抗爭歌《願榮光歸香港》與方皓玟的新歌《人話》最近受關注，不少人期望兩首歌曲入圍商台《叱咤樂壇流行榜》，成為「我最喜愛的歌曲」投選歌曲之一。商台昨日公布專業推介20強，結果《願榮光》未能上榜，而方皓玟的《人話》則順利打入，成為第11位。上周《願榮光歸香港》派台網民勁讚，短時間吸13萬Like，但在節目播放的次數卻未能夠打入榜。