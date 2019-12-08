傳著防彈背心上台 場外示威者叫滾 陳小春台灣開騷宣布老婆再懷孕

陳小春過往曾表態做護旗手，以及在國慶70周年時拍片敬禮。他在台灣開騷即引起部分人士不滿，有人在粉絲專頁表示要到演唱會現場抗議，甚至揚言會擲汽油彈。昨日場館外牆被人噴上侮辱陳小春的字句，有叫他「滾」。主辦單位其後貼上陳小春的演唱會海報，將字句遮蓋。

10多名示威者大嗌光復香港

於晚上開場前約7時許，有10多名戴黑色口罩的示威者在場外揮動「光復香港 時代革命」旗幟，高喊口號：「光復香港！時代革命！五大訴求！缺一不可！」又質疑為什麼曾任中國政協的陳小春可以在台灣開騷，不滿他的身分，叫陳小春滾出台灣。他們稱不是要破壞演唱會，只是要表達訴求。其間有警員上前查問，勸喻他們轉到離場館有段距離的地方，即時引起不滿，一度爆發衝突，示威者怒斥：「我們赤手空拳，是來捍衛言論自由，卻被要求離開這個場地，我們站出來是為台灣的民主自由，我們要抗議裏面那個人。」

加強警力 場館保安升級

據台灣傳媒報道，陳小春演唱會票房售出八成，他日前提早到台灣宣傳及準備。由於傳出有抗議行動，為顧及安全，有指前晚陳小春下榻的飯店外有5部警車戒備，甚至傳陳小春會穿上防彈背心上台，而太太應采兒和兒子Jasper有專人護送。有消息稱警方加強警力，派60至70名警員維持秩序，其中有兩名軍裝警察駐守門口。主辦單位亦將場館保安升級，加派保安守在不同出入口，以及加強安檢，所有入場人員和歌迷都要嚴格檢查隨身物品，查看有沒有危險物品。

向觀眾飛吻兼鞠躬道歉

有稱陳小春曾擔心粉絲安危，開緊急會議考慮取消演唱會，但商討後決定如期開騷。演唱會原定7時30分開騷，最後延遲至8時開始。陳小春心情看來未受影響，開心向觀眾飛吻又鞠躬，他說：「我終於能夠在台北辦演唱會了。」他又向歌迷道歉：「我也等了很久，對不起。」接着感性謝謝每名觀眾的真心，稱台灣是第一個知道他會唱歌、給他機會錄第一張國語專輯。Jasper與媽媽應采兒在台下興奮揮動熒光棒，為爸爸打氣。之後小春宣布太太已懷孕3個月。

圖文：自由時報