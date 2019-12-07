「女巫」鞏俐大戰劉亦菲 《花木蘭》預告片再掀網絡杯葛潮

改編自1998年迪士尼賣座動畫《花木蘭》的同名電影，由《烽火動物園》新西蘭女導演妮姬卡路（Niki Caro）執導，劉亦菲扮演同名主角，加上鞏俐飾演女巫、李連杰扮飾皇帝，以及軍中指導花木蘭的甄子丹，陣容相當強大。

老父灌輸忠君愛國思想

不過，跟《鐵甲奇俠》導演莊法維奧（Jon Favreau）重拍真人版《獅子王》不同的是，《花木蘭》並非把原裝動畫搬字過紙，而是大肆修改，不單刪除動畫版的人氣角色「木須龍」，導演妮姬卡路更揚言此片並非迪士尼傳統歌舞劇，因此演員只需專心做戲，毋須唱歌跳舞。

從最新預告片段可見，父親從小已向花木蘭灌輸忠君愛國的思想：「你有聽過鳳凰伴隨皇上之右的典故嗎？她是皇上的護衛，也是他的守護者。」正好解釋花木蘭代父從軍，絕非一時衝動。

其後外族入侵，懂得魔法的女巫（鞏俐飾）伴隨敵軍同行，侵擾邊疆，朝廷下令每戶徵召一名壯丁入伍，可是花家只有兩名女兒，木蘭不忍老父犧牲，於是連夜出走，女扮男裝代父從軍，改名「花軍」上戰場抗外敵。此片將於明年3月上映。

美籍劉亦菲撐港警惹不滿

最新預告片曝光後，不少網民透過社交媒體Twitter上載「#BoycottMulan」標籤，回應今年8月劉亦菲在微博轉發「我支持香港警察，你們可以打我了」的帖文。有網民不滿劉亦菲擁有美國國籍，卻反對港人爭取民主自由；亦有人認為劉亦菲跟花木蘭的正義形象不符，號召杯葛電影。

巧合的是，北京新浪網前日引述內地某網絡警察上載的短片，內容批評部分藝人擁有雙重國籍，警告他們此舉可能違法，最嚴重的後果，將會被禁止入境。文中提及劉亦菲擁有美國國籍，鞏俐及李連杰則已入籍新加坡。相比之下，甄子丹最愛國，早已放棄美國國籍，做個真正中國人。