周柏豪接太太囡囡出院 自爆成功換尿片感興奮

周柏豪與太太Stephanie結婚3年，囡囡出世後，展開三人世界的新生活。周柏豪日前分享與囡囡的合照，說囡囡眼睛像寶石閃亮，頭髮濃密，還笑指囡囡嘴似他，應該好多口，怕將來被囡囡恰，又讚太太堅強及偉大。

愛女未有乳名

Stephanie剖腹誕囡囡後，經過數天休養，昨日與囡囡出院回家，柏豪昨日繼續保持低調作風，安排7人車到醫院後門接妻女出院。

他先獨自步出接受簡單訪問，更自爆幫過囡囡換尿片，他興奮地說：「已經換了3次！成功及舒服的！」他透露囡囡仍未改名，要再研究及問長輩意見。問女兒可有乳名？他說：「未有！都係叫囡囡。」

努力掙奶粉錢

他指之前已放了一星期假到醫院陪太太待產，之後放多幾日假便開工，他直言：「之後都要開工努力掙奶粉錢，雖然有贊助，但都要掙的，之後出不出埠工作就遲一點再算，現在最緊要是照顧好她們，太太情况託賴都好好。」

其後，囡囡由柏豪媽媽抱實步出醫院，囡囡被毛巾包到實免樣貌曝光，而戴着冷帽及口罩的Stephanie就緊隨其後，柏豪安頓好家人上車，亦隨車離開。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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