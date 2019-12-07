邀舊愛盧啟賢歎美酒 廖碧兒避談復合機會

香香忙工作 未計劃追B

香香與老公強強拍拖到場，對於廖碧兒講明不醉無歸，香香說不行，因最近忙屋企的事，很少飲酒，不過有時兩公婆慶祝開心事都會淺嘗兩杯。有報道她搬往干德道豪宅？香香說：「是搬屋了。（是否2000萬豪宅？）不講了，講工作啦！」香香透露接拍一套以打拳為題材的電影，日內開工，雖然角色不用打，但都要練習，算是她產後首個時間較長的工作，除了事前做足功課外，也要做好心理準備，因不捨得離開兒子Jacob，「所以這段時間我要練習跟他分開，又練習跟他用視像。幸好兒子個個人都黐，很乖，屋企也有人幫手」。香香表示聖誕和新年都有假放，電影預計要拍攝一兩個月，接住便要為新劇《BB來了2》開工。密密工作豈非無時間追多個？香香笑說現時想三人世界多一點，都會想追多個，但稍後才計劃。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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