與李施嬅綵排瞬間停電 張彥博：似《金宵大廈》好詭異

李施嬅早前跟「胡說八道會」幾個閨密去完馬爾代夫旅行，並在社交網大曬泳裝照，她笑言沒有鬥身材，只是各展特色，透露產後的胡杏兒都有拍三點式照，「大家等睇照片啦，我們為旅行有操過身形，所以瘋狂影了好多靚相，又請了專業攝影師幫我們影相，最性感是胡定欣。今次好開心，難得夾到旅行，度期度了一年，但黃智雯臨時都去不到，希望再計劃下一個旅程，想趁大家還有青春、身材時好好紀念」。

李施嬅外遊被大隻男嚇驚

李施嬅笑言旅程無艷遇，反而有驚嚇，「我在獨立浴室內梳洗時，有個大隻男差點入錯我間屋，我立即落簾，他發現搞錯就走了。」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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