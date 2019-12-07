群星素服悼念黎小田 薛家燕泣不成聲自責未察覺患病

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

薛家燕與黎小田（Michael）相識數十年，她在悼念冊寫上「Dear Michael 你是我的心肝寶貝！Love Nancy」。當她與柳影虹碰面，兩人即忍不住落淚。薛家燕受訪時數度飲泣，稱仍未能接受到Michael離世，在網上睇到好多跟Michael的昔日合作片段，過去幾天難過失眠。

黎小田4月做節目 曾說經常覺得凍

薛家燕說：「我會協助Michael家人辦後事，他是我的拍檔，認識幾十年，好不捨得。」她回想Michael答應合作主持《流行經典50年》，共度好多開心日子，但自責未察覺對方患病，「有日他說好攰，想不做了，我話好多人來這個節目，做得好成功，於是他又答應繼續做。是否他當時開始身體不舒服，但無講呢？直至今年4月，他說個心有點不舒服，經常覺得凍，叫我摸他隻手。大家仲講笑問他是否想拖手？他又無出聲。回想這件事好難過，他真的好惜我，好多謝他幫我做這個節目，亦是最後合作」。

「人生有這個拍檔已無憾」

薛家燕透露Michael臨走前那段日子，每次到醫院探他，他都表現開心，可能不想令人擔心，「他在樂壇好成功，我的人生有這個拍檔已無憾」。有傳Michael因癌症不治？薛家燕希望尊重其家人，不提及病因，只表示Michael走得安詳，「他都無遺願喇，臨終時兒子和好多親友都陪住他，相信他感覺到的，會開心的」。

柳影虹：佢幫人不問回報

柳影虹稱Michael離世太突然，接到消息當日泣不成聲，感嘆人生無常，「不過他有福，沒有捱太多痛苦，我爸爸、媽媽和弟弟都是癌症過世，好突然，幾日內情况突變，所以自己都驚，有定期做身體檢查」。她相信Michael無憾，在樂壇有成就、多朋友、多學生景仰。她會獻唱Michael作曲的《換到千般恨》，「他很好人，幫人不問回報，又不時請食飯」。

蔡一傑遺憾未能見最後一面

蔡一傑剛從美國做完草蜢演唱會，立即趕回來參與節目，紀念這名相識30多年的恩師，「Michael也是我師父梅艷芳的恩師，我們經常一齊玩、一齊食，有太多回憶，好難忘他一臉好奇，問草蜢起名的由來。後來為我們作過一首《年輕的聲音》，前兩年演唱會都揀做開場歌曲，我小時候睇他的戲、聽他創作的歌曲，會永遠懷念他的好，遺憾未能見最後一面。」

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