C君富士山下影婚照 深情對望最尷尬

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C君笑言今次誤信KOL，他上網看KOL影紅葉的照片好靚，一心影輯滿佈紅葉的浪漫婚照，可惜事與願違。他於10月底找婚攝公司安排，職員說10月尾未有紅葉，要待11月中。由於不是每處都有紅葉，要往較寒冷的地方，如近富士山附近，最後選擇該處為拍婚照地點。拍攝當日發覺紅葉不多，幸好天朗氣清、有冠雪的富士山作背景。

C君稱拍攝順利，他跟準太太黃天頤只準備服裝，其他有人照顧，包括隨行的翻譯，又有專人遞保暖與飲品，感覺似拍廣告的招待。

黃天頤不著婚紗有原因

他們的婚照走型格主題，選黑色服裝，天頤說：「我一直覺得婚紗係結婚當日先著，pre wedding可以揀自己鍾意嘅衫。同埋C君常稱輯相主題得兩個字，就係開心，如果著婚紗影相好難開心，又窄又顧住有無走光、又要縮肚。」拍攝過程考起他們是要深情對望，在外人面前做親密舉動，尷尬到不得了，兼難忍笑，對望便忍唔住笑。他們花了大半日拍照，雖然有雲，但也拍到清晰的富士山。

生B前做足身體檢查

婚禮日期愈近，C君稱一切順利，外母大人好開通，主動提出簡化繁文縟節，最緊要早日抱孫。C君也很喜歡小朋友，但他是重型地中海貧血患者，終生定期接受輸血，並有機會遺傳下一代。他過往接受訪問時提到生兒育女問題，他說：「如果生小孩要考慮和做好多檢查。」他又稱多年來見證醫學的發展，他們有信心共同面對。至於天頤也不擔心，因為認識C君時已知道他的身體狀况，只要小心處理，可以成患地中海貧血者的模範。