周冬雨曬美腿撐澳門影展 郭奕芯大Deep V冒寒燒脂

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

英皇集團主席楊受成昨日親自帶隊出席澳門國際影展，率3部新片《我的筍盤男友》、《墮落花》及《盲嚇》的劇組登場。其中《我的筍盤男友》是賀歲片，陳家樂主演，他興奮說另一部有份參演的《緊急救援》也是賀歲黃金檔上映，成為賀歲之星，讓他感覺夢想成真。

陳家樂兩片賀歲夢想成真

陳家樂說：「一直覺得賀歲片應該是大製作，由最受歡迎的明星主演，所以多年來我好期待有機會參與，今次能有兩部電影賀歲，我真的覺得好好彩！」《我的筍盤男友》大年初一開畫，他稱拍攝時沒料到這是賀歲片，純粹希望努力去拍一齣令香港觀眾開心的電影，現在的目標是希望電影由新年一直上映到情人節，可以橫跨兩個重要節日。

在《我》片與陳家樂演情侶的李靖筠以復古造型亮相紅地氈。她說：「今年第一年加入公司，好榮幸得到楊老闆和我一起行紅地氈，多謝老闆給我這麼寶貴的機會。」她希望電影能帶到正能量給大家。

郭奕芯昨晚的性感打扮最出位，她說首次出席澳門國際影展，自己有兩套戲《我的筍盤男友》及《墮落花》參展，故揀了較突出、開心啲又靚啲嘅晚裝。問她是否覺得凍？她坦言好凍，但凍可以燃燒脂肪。她又稱溫碧霞也鼓勵她穿性感些，大家也讚她穿著漂亮，令她信心大增。

周冬雨自覺幸運 獎項隨緣

曾國祥執導、周冬雨主演的電影《少年的你》參加第4屆澳門國際影展暨頒獎典禮，兩人結伴行紅地氈及一同受訪。兩人上次合作《七月與安生》成績好，周冬雨更封金馬影后。今次再合作，周冬雨說感覺特別好。曾國祥則說︰「拍完《七月與安生》後，我跟周冬雨成為好朋友，但今次再合作也有壓力，因為不想重複。」談到對《少》片的得獎信心，以及周冬雨再登影后寶座的機會？周冬雨說︰「這套戲受關注已非常幸運，有獎會高興，但隨緣。」曾國祥讚周冬雨拍攝時比之前更努力，表現好好，已是他心目中的最佳女主角，但會否獲提名要視乎評審決定。他說︰「會否有獎要講運氣，我不會想太多，以免有壓力。」

曾國祥稱母親身體沒問題

《七月與安生》另一女主角馬思純被指演技大倒退，曾國祥未看對方的新戲，但不相信她會退步，因對方熱愛演戲，而且很努力，自我要求高。提到母親宋麗華被傳入院？曾國祥說媽媽只是入院檢查，身體沒問題，但日後要注意生活習慣。

吳卓羲要爆林峯大鑊

吳卓羲跟《盲嚇》大隊出席開幕禮，他稱過往常演警察角色，今次新嘗試演醫生，他說：「之前跟葉念琛碰面，經常說合作，想不到在4、5日內傾成合作便立即開工，除了跟湯怡、何珮瑜做對手，有份演出的潘燦良也是我好欣賞的演員。」他透露最近也在談新片約，明年初開拍網劇《飛虎3》。對於林峯傳與女友張馨月本月結婚？身為好友的吳卓羲說：「我都是睇新聞才知，他好大膽呀，不話我知，我暫時未知幾時，如果我知道實爆他大鑊，到時逃工去參加婚禮。」