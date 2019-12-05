【開箱】史嘉麗祖安遜《黑寡婦》預告Marvel電影宇宙新佈局

發生在《復仇者3》之前

史嘉麗祖安遜最近忙於宣傳Netflix原創電影《婚姻故事》（Marriage Story），以及《雷神奇俠3：諸神黃昏》新西蘭導演Taika Waititi執導《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit），兩片都被視為衝擊奧斯卡的大熱作品，無論史嘉麗有否提名甚或得獎，至少已贏盡口碑，為明年上畫的《黑寡婦》，帶來正面的宣傳作用。

《黑寡婦》的時間軸，設定在《美國隊長3：英雄內戰》和《復仇者聯盟3：無限之戰》兩片之間，即她未為奪取「靈魂寶石」而自我犧牲前。本片由史嘉麗推薦的《顫慄柏林》澳洲女導演姬蒂素德蘭（Cate Shortland）執導，電影風格明顯跟《復仇者聯盟》系列不同，首條預告片已於前日曝光。

首先出現黑寡婦的回憶片段，包括年輕時在俄羅斯特務基地「紅房子」接受特訓、其後跟鷹眼、神盾局局長等並肩作戰，但如她所言：「從前我一無所有，其後獲得這份工作，這個家庭，可惜沒有東西是永恆的。」

誰是第二代黑寡婦

鏡頭一轉，黑寡婦抵達布達佩斯，跟《馬克白夫人的誘惑》英國女星科倫絲佩芝（Florence Pugh）扮演她口中的「妹妹」葉蓮娜（Yelena Belova）碰面。跟原著漫畫不同的是，她倆關係並非對立，而是攜手對付奸角模仿大師（Taskmaster）。

另一方面，《爭寵》女星麗素慧絲（Rachel Weisz）早前接受訪問時，自爆她在新片扮演另一名黑寡婦，至於會否如漫畫設定般，其後變身僱傭兵「鐵娘子」，成為黑寡婦的敵人？抑或跟葉蓮娜一樣，有望成為復仇者聯盟的第二代黑寡婦？

黑寡婦尋找繼承人一事，對於MCU日後發展有絕對影響力，還記得在《復仇者聯盟4》壓軸大戰，所有女英雄齊集的經典場面嗎？當時已有傳Marvel考慮把漫畫《A-Force》改編拍成電影，故事正是由黑寡婦等女英雄主導，因此這個角色，可謂不可或缺。

另一方面，《黑寡婦》預告片出現史嘉麗穿著全新白色戰衣登場，眼利的網民發現跟2009年出版短篇漫畫《Black Widow: Deadly Origin》如出一轍，由於故事涉及Marvel另一漫畫《變種特攻》主角狼人，難免令人猜測，復仇者聯盟與變種特攻兩大系列，是否終於要來個終極合體？