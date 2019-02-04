《愛爾蘭人》揚威NBR頒獎禮

《愛爾蘭人》改編自2003年發行小說《I Heard You Paint Houses》，講述羅拔狄尼路飾演退役老兵法蘭，二戰結束後改以行騙和殺人謀生，周旋於黑道、殺手與政客之間，有着不可告人的秘密。

塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導《從前，有個荷里活》亦獲3個獎項，除了最佳導演和十優電影外，畢彼特（Brad Pitt）再奪最佳男配角。影帝是犯罪片《Uncut Gems》的阿當辛迪拿（Adam Sandler），影后則是《Judy》扮演傳奇女星茱地嘉蘭（Judy Garland）的雲妮絲維嘉（Renee Zellweger），最佳外語片由大熱韓片《上流寄生族》奪得。頒獎禮將於明年1月8日在紐約舉行。