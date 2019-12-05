酒井法子戀上市公司董事望再婚

據日本雜誌《週刊文春》昨日報道，酒井法子自2010年與前夫高相祐一離婚後，一直將全副精神放在兒子身上。相隔9年終於有新戀情，有傳男方任職日本東京證券交易所上市公司、現年49歲的董事。該雜誌記者偷拍到酒井在上月29日晚，與男方在東京某高級西餐廳撐枱腳，之後再轉往銀座酒吧談心。酒井又被拍得在的士上，細心為男方整理頸巾，態度親暱。

兒子成年減輕負擔

據報新歡是酒井粉絲，二人透過朋友介紹認識。有熟悉酒井的人士透露，他倆每星期總有一半時間見面，酒井亦曾到訪男方寓所，今年秋天又相約到酒井故鄉福岡縣旅行。有傳酒井兒子年屆20歲，已經是成年人，令她生活負擔減輕不少，曾向友人暗示有意再婚。

報道又指，酒井新歡是白手興家，他在2006年加入該上市公司，打拼十多年才晉升為管理層，有傳該公司的高層職員平均年薪超過1400萬日圓（約100萬港元），加上男方身形高大，為人隨和、穩重兼具包容力，難怪獲得酒井歡心。

文：蘇珮欣