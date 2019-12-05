太太秘密誕6.7磅囡囡 周柏豪升呢做爸爸

周柏豪與Stephanie拍拖10年，於16年在泰國布吉秘密結婚。今年5月底Stephanie曾被拍到穿鬆身衫及平底鞋，當時疑造人成功。

昨日有指Stephanie於本周一（2日）在港島區一間醫院誕下囡囡，而周柏豪昨午離開醫院時，承認做爸爸。之後他向傳媒發放一張抱着囡囡的溫馨照，公布喜訊。

相中周柏豪低頭溫柔地望着囡囡，而B女則向爸爸伸脷，樣子可愛。周柏豪說：「大家好，我家小女剛誕生，我們當爸媽了，這位周小姐出生時6.7磅重，看起來像媽媽一樣的美。而細小的身軀擁有十分響亮的叫聲，眼睛也像寶石一樣的閃亮， 頭髮很濃密，還以為出生時附送了冷帽一頂，哈！這刻的感覺是難以形容，只知道這些日子都實在辛苦太太，女人太堅強了，母親也太偉大了，未來日子，我一定會把她們都照顧好，也要讓我們的小公主，成為健康快樂善良的。」

入產房即喊

周柏豪昨晚7時再返醫院，他受訪問時透露太太是剖腹生B女，他有入產房剪臍帶，大讚太太好堅強，他入產房10秒已喊，反而太太叫他不要嚇親醫生及護士。問囡囡似他還是太太？他笑言：「嘴似我有個啄，應該好多口，希望囡囡有家教不要恰爸爸。」

他還未為囡囡改名，過兩日出院再問師傅意見。有什麼獎勵太太？他說一直都有獎勵，要什麼都給她，身家、樓，只要她開心，平安健康，所有都是她的。

記者：鍾偉茵

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