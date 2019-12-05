森美：叱咤取消跟保險有關

姜濤戰衣留下次著

姜濤表示沒失望，「沒什麼可惜不可惜，預備的戰衣可以下次再著」。對於商台計劃以另一形式繼續頒獎給得獎者，問他有否繼續拉票？姜濤說：「媽媽說會投我票，但不知自己是否有這個實力得獎，寧願得不到獎。」Ian覺得MIRROR躋身入圍名單已開心，也多謝粉絲支持，自己不懂怎樣拉票。

陳柏宇教周柏豪湊B

陳柏宇稱尊重有關決定，獎項非最重要，大局為重。至於老友周柏豪榮升爸爸，他表示剛從新聞得知，「昨日及前天才跟他通訊，但他沒提到，原來我們不是太好朋友」。他笑言照樣會分享湊女貼士給對方，「好好玩的，最緊要BB出世頭幾個月，要跟BB同步睡眠儲能量， 否則無覺好瞓。我做爸爸後行動力超低，經常掛住回家湊女」。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com