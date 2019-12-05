傳唱片公司杯葛《願榮光》拒派歌手出席 商台宣布取消叱咤樂壇頒獎禮

11月初港台公布《十大中文金曲》頒獎禮改為錄影節目，隨後新城《勁爆》亦改為隨時隨地頒獎，商台一直堅持頒獎禮如期於1月1日在會展舉行，為東華籌款的慈善門票亦已售罄。

改形式頒43獎 網上投票繼續

昨日商台發聲明以安全理由取消頒獎禮。內容提到：「多個月來，我們努力研究不同方案，希望能確保2020年1月1日頒獎禮當日所有參與者在場外場內之安全，抱歉至今仍未找到最妥善的方法，故只好無奈取消原定於灣仔會展舉行的頒獎禮，並改以其他形式頒發全數共43個叱咤獎項。」聲明提到「我最喜愛的男、女歌手和組合」獎項會如常於網上投票，「我最喜愛的歌曲」 原本最後5強在頒獎禮現場由觀眾一人一票投選，現在改在12月23日至27日於網上進行投票。東華亦隨即公布慈善門票的退款安排。

網民揣測商台為續牌安全跪低

對「叱咤頒獎禮」取消，有網民在商台903的fb留言表示失望，有揣測商台受壓要「跪低」。有指商台為續牌的「安全」作此決定。據資料商台於2016年獲續牌，至2028年才屆滿，這是很長遠的考慮。又有傳《願榮光歸香港》令商台陷兩難局面，由於此曲上周派台即獲網民力推，雖然歌曲未上榜，但唱片公司仍有顧慮。有傳自《願榮光歸香港》成派台歌後，有5間唱片公司施壓採杯葛行動，表明不派歌手出席頒獎禮。雖然此曲派台後網上有逾13萬Like，但DJ們沒有播放，故未能上榜，所以網民期待《願榮光歸香港》獲「我最喜愛的歌曲」的機會較渺茫。

不過，現場頒獎禮上，此曲無論是否獲獎，也有不能預測的反應，會陷尷尬場面。此外，不少樂迷「顏色」愛恨分明，這年來不少歌手表態做「護旗手」，網上被封為樂壇建制派，在直播的頒獎禮上有太多不能預測或控制的事情發生，安全計缺席為上策。有揣測部分歌手會因政治取向缺席頒獎禮，成為頒獎禮取消的因素之一。

方皓玟失望：少咗好多感動畫面

今年投票選「我最喜愛的女歌手」，方皓玟唱社會題材歌《人話》獲力捧，呼聲力壓謝安琪與容祖兒等，極大機會上台捧走「女歌手」獎座。昨日方皓玟回應《明報》說：「叱咤樂壇頒獎禮是一個傳統，知道取消固然失望。每年1月1日到會展出席叱咤樂壇頒獎禮是樂壇的盛事，不能現場進行當然少咗好多感動嘅畫面，但係我相信歌手們包括我製作音樂嘅初衷，從來都不是為了獎項，獲獎是錦上添花，但更重要是作品可以產生共鳴感動樂迷。希望大家繼續支持香港歌手及廣東歌。」

英皇花姐尊重商台決定

英皇發言人回應商台取消叱咤頒獎典禮說：「明白大會嘅考量、尊重大會嘅決定，期待新形式嘅頒獎禮，歌手們依然會繼續做好音樂。」Mirror的經理人花姐表示由於Mirror與姜濤的歌曲也有上叱咤榜，故他們早度期準備參與頒獎禮，昨日宣布取消感突然，但認同並尊重商台的決定。

叱咜頒獎禮較港台、新城與無綫《勁歌》認受性更高，歌手在叱咤頒獎台上特別真情流露成話題。去年古天樂玩埋一份，奪「我最喜愛的男歌手」，他上台領獎令台下觀眾High爆。首屆叱咤頒獎禮於1989年1月16日在紅館舉行，當年男歌手金獎得主是張國榮、銀獎譚詠麟、銅獎陳百強，女歌手金獎葉蒨文、銀獎陳慧嫻、銅獎林憶蓮。

《勁歌》頒獎禮如期1．18舉行

四大樂壇頒獎禮目前只餘下無綫的《勁歌金曲頒獎典禮》。無綫電視企業傳訊部回應傳媒查詢時表示，《2019年度勁歌金曲頒獎典禮》將如常於明年1月舉行。據稱舉行日期為1月18日，但未知是否跟台慶一樣預先錄影。

娛樂組