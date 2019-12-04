《婚姻故事》阿當戴華膺葛咸影帝 《上流寄生族》橫掃亞特蘭大影評人協會4獎

第29屆葛咸獨立電影獎前晚在紐約舉行頒獎禮，由《凡事哈》諾亞鮑伯（Noah Baumbach）執導、阿當戴華跟「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）合演《婚姻故事》成為大贏家，賽前獲得最佳電影、劇本及男主角提名，結果全部中獎之餘，就連觀眾選擇大獎亦一併成為囊中物。

《婚姻故事》戲中史嘉麗飾演荷李活女星，跟阿當扮演劇場導演結婚後，如何由佳偶變怨侶，甚至面臨離婚的故事。

此片在威尼斯影展鋒芒初露，阿當與史嘉麗更憑本片奪得聖芭芭拉國際電影節最佳演出獎，如今在葛咸獨立電影獎再下一城，且看能否像《月亮喜歡藍》及《飛鳥俠》一樣，先贏葛咸獎最佳電影，再蟬聯同屆奧斯卡殊榮。

同日亞特蘭大影評人協會亦公布得獎名單，《婚姻故事》入圍十優電影之外，阿當戴華及拍檔羅拉丹（Laura Dern）同時獲選最佳男主角及女配角獎。

兩片同奪十優電影

不過，大贏家其實是奉俊昊執導、宋康昊及趙如晶等主演《上流寄生族》，跟《婚姻故事》、《愛爾蘭人》、《萬千痛愛在一生》、《從前，有個荷里活》及《神探白朗：福比利大宅謀殺案》等同時入選十優電影，兼奪最佳導演、劇本及國際電影合共4個獎項。

難怪有外國影評人預測，此片替韓國影壇取得康城影展第一金（金棕櫚大獎）之後，不單是奧斯卡最佳國際電影（過去稱為最佳外語片）的大熱門，更有力問鼎最佳電影、導演及劇本等主要獎項。