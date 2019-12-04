張家銘以偶像MJ歌圓夢 原子鏸又唱又跳演落泊女

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

白色閃石手襪、黑超、紳士帽、皮褸，會不會引發大家對已故米高積遜的聯想？他的歌曲、舞姿、造型服飾以至MV，至今依然是流行經典。為紀念一代巨星MJ逝世10周年，Charles將兩年前藉偶像30多首經典金曲，串連成5位年輕人的追夢故事──音樂劇《Man in the Mirror鏡中人》，於12月6至8號一連3日在屯門大會堂重演，跟MJ粉絲齊齊緬懷偶像。

Charles劇透其中一幕：「有一場講我好失落，Marsha作為朋友來鼓勵我，大家只講3句對白，然後就唱《You Are Not Alone》，表達有朋友就不孤單。MJ歌曲包含好多正面訊息，不需要太多對白，聽歌跳舞已能滿足劇情。我不擔心觀眾聽英語，現場有字幕機，而且Music is the universal language！ 」

籲新人不要怕捱苦

Charles鼓勵年輕人憑熱誠追尋夢想。他回想自己初入行當新人體驗：「有經歷最低潮，初初入行收入不穩定，無錢開飯！試過被叫做一些沒有錢收的工作，當給予新人機會，自己不喜歡但都忍住。」最終他憑個人信念，堅持到有人給予真正的機會，所以勉勵新人做任何事都要有毅力不要怕捱苦捱鬧。

Marsha趁空檔裝備自己

同樣經歷過新人階段，Marsha認為人生總會有高有低，年輕時的確曾為沒工開而感不開心。人成熟了後便懂得趁空檔去增值，聽媽咪鄭佩佩教路裝備好自己，不會浪費時間。她與Charles並非第一次合作演劇，今次在劇中飾演一位生活落泊的女侍應，提着結他去試鏡，努力追求做歌手夢想。現實中Marsha亦常與結他為伴，拍片在社交平台分享；為演出做足事前準備不停重溫MJ歌曲，同時苦練結他和跳舞：「我喜歡唱歌、跳舞和做戲，所以今次合作好好玩。」

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