高以翔頭七女友父母致祭 新婚毛加恩攜妻破忌現身

娛樂組

昨日是高以翔的「頭七」，其生前好友汪東城、陳建州（黑人）及范瑋琪等人，傍晚陸續前往靈堂弔唁好友。和高以翔情同兄弟、上月29日才新婚的毛加恩，不顧新婚3個月內不能參加喪事的禁忌，帶新婚妻子羅雯，與前球星陳信安等一群好友一起前來弔唁。

求婚前一日猝逝

高以翔生前好友繼續在微博和社交平台悼念亡友，DJ蔣珅瑋在微博以錄音念出長信內容，並透露高以翔已打算在11月28日，跟女友Bella的家人及他的親人有個重要晚餐，在晚餐上跟女友求婚，希望親友也能見證幸福時刻，豈料這個求婚計劃因為他猝逝，再也無法實現！

粉絲心意卡成紙鶴

高以翔的遺體前日（2日）已運抵台灣，並移送至金寶軒會館的靈堂，本周五（6日）上午10時至下午5時，將靈堂開放，讓粉絲前往弔唁，當天未能前往弔唁的粉絲，可將心意寫在15 x 15cm的紙張上寄到台北，經理人公司會將心意卡摺成紙鶴，在告別式時，粉絲們的心意將會化作紙鶴，與高以翔一同高飛。

事發至今，浙江衛視方面未有半句道歉，不少網民和粉絲都鬧爆浙江衛視隱瞞內幕，甚至揚言抵制。浙江衛視仍照樣宣傳今年跨年活動，邀請了周杰倫和Angelababy（楊穎）等任嘉賓，宣傳口號則是「三年領跑，跨年回歸」，再次惹來網民反感。

此外，徐熙娣（小S）在台北出席義賣活動，談到高以翔猝逝，她難過表示：「到現在還不可置信，當天看到新聞時，在家大哭了好幾次。」小S憶述當初高以翔上《康熙來了》的點滴：「當時我看到他，就覺得怎麼有這麼帥的男生，每一次他來，我都會飛撲向他、吃他豆腐，但高以翔表現很紳士，每次錄影完後都會來跟我說『謝謝S姐照顧』，非常有禮貌」。