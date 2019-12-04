網民率先票選叱咤男女歌手組合 方皓玟大比數拋離容祖兒

娛樂組

「叱咤樂壇我最喜愛的男女歌手及組合」早前已選出5強投票，現在進行最後投票，至本周五（6日）截止，所得結果於1月1日公布。

「King Jer娛樂台」玩賽前民調

誰是樂迷最喜愛的叱咤男女歌手與組合未揭曉，但facebook專頁有逾40萬粉絲的「King Jer娛樂台」玩賽前民調，投票踴躍，「我最喜愛的女歌手」5強容祖兒、鄭秀文、謝安琪、林二汶及方皓玟中，大比數拋離對手的是方皓玟，其餘4人的票數加埋都無得追。2.5萬票中，選方皓玟的佔2.2萬。最近方皓玟推出社會題材新歌《人話》，她包辦作曲、作詞兼主唱，MV片段見近半年反修例事件的畫面，獲不少網民讚賞。5名女歌手中票數最少是容祖兒，有歌迷因近月社會事件，稱跟她割席。

周國賢Rubberband成網民之選

「我最喜愛的男歌手」5強周國賢、姜濤、張敬軒、陳柏宇及許廷鏗，共1.5萬票，周國賢佔逾9000票，是網民之選。「我最喜愛的組合」Dear Jane、Mirror、Supper Moment、Kolor及RubberBand共7000多票，RubberBand佔4600多票，拋離對手很遠。

網民力推《願榮光歸香港》上榜

《願榮光歸香港》成不少網民最愛歌曲，望此曲能奪叱咤「我最喜愛的歌曲」，猶記得2014年度的叱咤「我最喜愛的歌曲」是《撐起雨傘》。不過《願榮光歸香港》上星期才派台，依準則本年度上榜歌曲才能入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」候選名單。歌曲要在「903專業推介」20位當中上榜，取決於DJ在節目內播放次數。上周《願榮光歸香港》派台網民勁讚，短時間吸13萬個Like，但在節目播放的次數卻未夠打入榜，有提議齊點歌或在社交平台tag眾DJ，希望他們播此曲，暫時仍未成功上榜，最後機會是本周六（7日），因10強的投票於下周一展開。據商台的時間表，投票選「我最喜愛的歌曲最後10強」於12月9日至13日，最後5強則於12月16至20日進行；選出最後5強後再於頒獎禮上經過現場觀眾一人一票選出「我最喜愛的歌曲」。不少網民連日也在社交平台向DJ們游說，留言求他們播《願榮光歸香港》。