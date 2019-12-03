【開箱】由《葉問4》到《從前，有個荷里活》 哪個才是真正李小龍？

上月在北京舉行的《葉問4》發布會上，宣稱最後一次扮演葉問的甄子丹，跟飾演李小龍的陳國坤一同亮相。電影講述葉問晚年到美國三藩市探望愛徒，為李小龍在唐人街開設武館，並在外國人主辦的空手道比賽中擔任國術表演而深感自豪。

甄子丹批評塔倫天奴

據甄子丹表示：「早前有一齣電影，塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》，我沒有看過，所以不評價他，但電影貶低李小龍，是有點不尊重。」甄子丹希望透過《葉問4》把李小龍最好的、最正確的一面展示出來。

雖然《葉問4》尚未在港開畫，但不難估計，在導演葉偉信鏡頭下的李小龍，該是一名尊師重道、弘揚國術、保衛海外華人的歷史英雄，所以甄子丹才滿有信心地說：「通過我們的電影，把李小龍的真正形象展現給世界看。」

反觀《從前，有個荷里活》請來美籍亞裔演員Mike Moh扮演李小龍，戲中被塑造成為一名好勇鬥狠、性格傲慢的人，惹來李小龍女兒李香凝不滿，多次公開批評塔倫天奴，後者回應：「他的確是個傲慢的人。」又自稱小時候的確聽過李小龍說出「打殘拳王阿里」的言論，而且在李小龍遺孀Linda的自傳中，亦有相關記載，絕非信口雌黃。

畢彼特李小龍打成平手

戲中最具爭議的情節，其實是畢彼特（Brad Pitt）扮演動作演員替身Cliff Booth，因遭李小龍挑釁，二人在片場較量，結果竟然打成平手。事後塔倫天奴解釋，電影情節純屬虛構，而且現實世界根本沒有Cliff Booth這個人物存在，觀眾何必介意這場比武的結果？

由於塔倫天奴拒絕刪剪有關醜化李小龍的劇情，《從前，有個荷里活》最終無法在內地公映。至於《葉問4》則定於本月20日在香港和內地同步開畫，票房有望打破前3集的成績。

葉問赴美為子搵學校

值得一提的是，現實中的葉問，由內地移居香港，從此落地生根，歷史好像從未記載他曾到美國探望徒弟李小龍一事，更遑論電影提及他遠赴三藩市的真正目的，其實是為兒子出國留學而鋪路。這跟《從前，有個荷里活》把現實中的荷李活女星莎朗蒂（Sharon Tate），慘遭曼森家族成員殺死的悲劇，跟里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）扮演過氣明星的虛構故事混為一談，某程度上兩者都是藝術創作，孰真孰假，孰優孰劣，還請觀眾自行判斷。