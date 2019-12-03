《魔雪奇緣2》破感恩節票房紀錄

《魔雪奇緣2》自上月22日開畫至今，美國累計10日票房收逾2.8億美元（約21.8億港元），全球票房更厲害，例如韓國入場人次已達850萬，內地票房收逾6.4億人民幣。截至前日為止，此片累積票房高達7.38億美元（約57.5億港元），日內突破10億美元大關，應該毫無難度；就算要超越2013年上映前作《魔雪奇緣》的12.7億美元（約99億港元）票房佳績，亦指日可待。

多得《魔雪奇緣2》叫好叫座，帶挈迪士尼電影王國今年美國總票房高達32億美元（約250億港元），還未把聖誕開畫的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）計算在內，已經超越去年錄得30.9億美元（約241億港元）的最佳業績。緊隨其後的是華納和環球電影公司，2019年分別錄得15億和14億美元（約117億及109億港元）票房，加起來剛等如迪士尼全年收入。