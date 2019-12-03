《銀魂》男星強姦按摩師罪成 新井浩文判囚5年保釋上訴

文：蘇珮欣

據日本傳媒報道，穿上黑色西裝的新井浩文昨日到東京地方裁判所，法官在宣判前表示，受害人的證供可信，指新井浩文在寓所內性侵女按摩師，她雖奮力抵抗仍遇害，怒斥被告行為卑劣，必須重判，因此接受檢察官建議，判處新井浩文5年有期徒刑。

法官又指新井浩文必須承擔法律責任，雖然他作為公眾人物，現在難以挽救聲譽，但希望他先面對刑責，日後繼續努力，挽回公眾信心。

欲以143萬和解不遂

新井浩文於審訊期間，一直否認控罪，自稱從沒使用暴力，是在女方同意下發生性關係，又指對方的反應曖昧。據悉新井浩文事後曾向受害人提出以1000萬日圓（約71.5萬港元）和解，其後再加倍至2000萬日圓（約143萬港元），仍遭女方拒絕。

新井浩文不服裁決，聞判後即時向法院提出上訴，同時申請保釋，法院昨日准以750萬日圓（約53.6萬港元）保釋候審。日媒又指，新井浩文出庭期間並沒太多表情，進出法院時亦有向法官鞠躬。

新井浩文原名朴慶培，是在日本出世的韓國人，並於2005年入籍韓國。他於2015年演出日本片《100円的愛》，並獲第39屆日本電影學院獎最佳男配角提名。新井浩文被捕後，已遭事務所解約，並須向電影公司及電視台等付上巨額違約金。