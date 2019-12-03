相隔18年復出 吳剛預告《東華》表演氣功

娛樂組

上世紀90年代吳剛師傅搽BB油赤裸上身在《東華》的「亡命」表演好經典，他每年都挑戰更高難度，力的表現獲「油剛師傅」美譽！其後，他淡出娛樂圈，轉投飲食業發展，被封為「婚宴達人」在飲食集團做高層。

過往無綫多次邀吳剛亮相，但他以退出幕前而婉拒，現年64歲的吳剛師傅闊別《東華》18年，終為善事復出答應會亮相。

表演主題是「傳承」

《善心滿東華2019》監製何小慧接受《明報》訪問，她表示吳剛是《東華》的ICON，演出好經典亦籌得不少善款，故邀請他擔任嘉賓分享感受。問及吳師傅表演會否除衫搽油？何小慧稱吳師傅是飲食集團高層，不會要求他除衫。表演則以「傳承」主題作方向，安排羅浩銘表演，吳師傅會做指導。

司儀曾志偉突辭演

何小慧表示表演內容暫保密，視乎羅浩銘對演出是否有把握再作決定，問及是否危險表演？她稱視覺上驚險但並不危險，公司不會要藝人冒險表演。

提到《東華》司儀名單中有曾志偉，近年志偉與無綫鬧不和鮮亮相，何小慧表示志偉是答應了擔任司儀，但剛剛獲通知，他於周六有要事處理故未能參與節目。

吳剛被誠意打動

吳剛回應傳媒今年為《東華》復出，他表示跟無綫多年來也有聯繫，但自己已退出娛樂圈，今次復出是被誠意打動。他說多年來也有保持做運動，屆時會表演氣功，表演時要除衫也沒有問題。