另外,愛姐昨晚亮相SBS電視台綜藝節目《家師父一體》,與《亡途覓雪》李勝基、BTOB成員陸星材等人在家聚會。愛姐帶同雙胞胎鄭承權和鄭承彬出席。表演慾強的承彬在節目中大曬歌藝,與李勝基合唱《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》及《阿拉丁》的《A Whole New World》。

其後李勝基即場致電《亡途覓雪》拍檔秀智,愛姐趁機跟秀智打招呼,怎料秀智不知對方是李英愛而惡言相向,場面搞笑。愛姐還在節目中展現「大長今」的廚藝,親自炮製白菜餅、海鮮湯等招呼一眾嘉賓。