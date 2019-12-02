李連杰巴黎重遇邱淑貞 各自撐愛女成人禮聚頭

記者：林蘊兒

前晚舞會上，同場出席的還有西班牙歌手Julio Iglesias的孖女Cristina及Victoria、美國億萬富豪家族後人Kayla Rockefeller等，全部非富則貴。巧合地，今年參加舞會的Jane與沈月，父或母都是香港影星，特別惹網民關注。當年李連杰與邱淑貞曾合作拍電影，最為人記得是《倚天屠龍記》分別飾演張無忌和小昭。

李連杰與妻女移居外國生活多年，與婚後退出影壇的邱淑貞多年不見，難得同場敘舊，李連杰帶同幼女Jada Li、邱淑貞則帶二女沈日出席舞會，延續兩代間的友誼。

在微博上見到他們的合照，身穿深色西裝戴上圓框眼鏡的李連杰精神奕奕，而身穿Deep V連身服的邱淑貞亦一貫美艷，不少網民大讚他們保養得好。

Jane謙稱中文差

現年19歲的Jane，父母是武打影星李連杰和前亞姐利智，她拍短片在網上自我介紹稱，正就讀美國哈佛大學有關經濟科目，謙稱自己中文差會努力學習，平日喜歡跳舞、讀書、跟朋友聊天。Jane日前在ig（Instagram）貼出與妹妹Jada和爹哋3人合照，據聞利智亦有同行。

沈月愛吃回鍋肉

沈月則是I.T時裝店老闆沈嘉偉和邱淑貞的長女，她也有在ig分享，穿上華麗晚裝與其他獲邀的少女拍官方大合照。

她亦有拍短片用國語自我介紹：「我叫月月，今年18歲，8月出生是獅子座。喜歡吃回鍋肉、pizza和烤鴨，今次感到特別興奮和緊張。」有網民讚她說得一口流利國語，更遺傳媽咪邱淑貞的靚樣。穿淡粉紅色曳地晚裝的沈月在舞會上，手挽外籍男伴進場，獲網民形容有如童話中的公主與王子。