童星出身變音樂大師 捧紅梅艷芳張國榮

1960年代，黎小田擔任樂團領班；1973年參加無綫第一屆《作曲邀請賽》獲得季軍，展開創作人生涯。1975年他加入麗的電視，與薛家燕主持《家燕與小田》一炮而紅，之後推出唱片，聲名大噪。

包辦麗的劇集歌曲

1970年代是黎小田的事業黃金期，他包辦麗的電視大部分膾炙人口的劇集主題曲、插曲。《天蠶變》、《殘夢》、《人在旅途灑淚時》、《戲劇人生》更入選港台「十大中文金曲」。黎小田也創作兒歌，如《銀河鐵路九九九》，也曾為《千年女王》、《傳說》編曲。1980年黎小田開創演唱會先河，在香港大會堂舉行《黎小田作品欣賞會》。

1982年，黎小田轉投無綫旗下的華星唱片，擔任監製，開辦《新秀歌唱大賽》，捧紅梅艷芳、呂方和杜德偉等歌手，為樂壇注入新力量。他當年聽到梅艷芳的聲線有徐小鳳影子，叫她參加首屆新秀，發掘一代歌后。他亦為張國榮改寫歌路，由他監製的大碟《風繼續吹》，奠定張國榮巨星之路。

黎小田亦涉足電影圈投資開戲，曾為《胭脂扣》配樂及創作歌曲，於1989年獲得金像獎「最佳電影配樂」及「最佳電影歌曲」。他有參與幕前演出，麗的及亞視電視劇如《浣花洗劍錄》、《甜甜廿四味》等，亦曾客串《皆大歡喜》。

作曲700首 與顧嘉煇齊名

活躍樂壇半世紀，黎小田寫下逾700首歌曲，1990年代後減產。他在樂壇獲得不少個人榮譽，如1986年及1987年分別奪商台中文歌曲擂台獎的「最有貢獻唱片監製」及「最有貢獻作曲人」，2005年獲頒華語音樂傳媒大獎的殿堂作曲家，2006年獲香港作曲家及作詞家協會頒發「CASH音樂成就大獎」等。黎小田先後為關正傑、張國榮、梅艷芳、陳奕迅等作曲，他所寫的劇集歌曲亦家傳戶曉，與顧嘉煇齊名，堪稱電視劇主題曲的音樂教父。

擅改黃霑詞 被鬧足3日

黎小田跟已故著名填詞人黃霑（霑叔）亦合作過多首名曲，如《浪淘沙》、《問我》等。黎小田曾自爆當年看到霑叔為電影《跳灰》插曲《問我》填的歌詞，覺得有兩三個字不太好就改了。之後霑叔在報紙專欄鬧足他3日，不過見面時沒有事，又繼續合作。

娛樂組