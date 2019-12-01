為絕症病人提早放映《星戰9》 迪士尼總裁：願原力與你同在

事發在上周二，英國漢普郡一間提供善終服務的醫療機構，得悉院內一名罹患重病的「星戰迷」，希望在死前能夠一睹《星球大戰》第9集、即此系列最終章，院方於是公開呼籲，希望網民能夠聯絡到迪士尼，助他達成遺願。

迪士尼派職員送片到院

相隔兩天之後，他的夢想終於成真，迪士尼行政總裁艾格透過社交媒體表示：「在這個感恩節，我們很榮幸能夠跟這名病人和他的家屬，提早分享《星球大戰：天行者崛起》。」並借戲中經典台詞送上祝福：「願原力與你同在。」當日迪士尼派出職員，攜同上載了《星戰9》的手提電腦到善終醫院。事後該名病人透過院方表示：「對於曾經協助並完成本人夢想的所有朋友，我心存感激，尤其是在最困難的時候，多謝你們為我和家人留下一個美好的回憶。」

這宗好人好事，隨着社交網絡瘋傳到世界各地，英國BBC晨間新聞節目專程到醫院做直播；在《星球大戰》系列飾演「天行者」的馬克漢米爾（Mark Hamill），亦有轉載報道，並留言：「感謝迪士尼的朋友，好讓該病人能夠比我還要早一步欣賞到《星戰9》。」

「雷神」助病人率先看《復仇者4》

事實上，迪士尼已非首次完成絕症病人的遺願，2015年一名罹患癌症的美國男子Daniel Fleetwood，獲准在家中優先收看《星球大戰：原力覺醒》，5日後不治，終年32歲。

今年1月，另一名患癌的澳洲病人Alexander，同樣希望在離世前欣賞到《復仇者聯盟4：終局之戰》，多得網民和戲中飾演「雷神」的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）幫助，終於在他上網呼籲後4日達成心願。